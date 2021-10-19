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Общество

В Бишкеке пройдет форум директоров школ Кыргызстана с русским языком обучения

В Бишкеке на форум соберутся директора общеобразовательных организаций с русским языком обучения. Об этом сообщили в Русском доме в столице.

По его данным, мероприятие пройдет с 21 по 22 октября. На нем обсудят вопросы организации учебного процесса и перспективы развития образования на русском языке в школах Кыргызстана, проблемы преподавания русского языка, литературы и дисциплин. Директоров проинформируют о возможностях получения грантовой поддержки в России.

Для участия в форуме приедет делегация специалистов в сфере образования из России, в том числе директора школ, специалисты в области методики преподавания русского языка и литературы.

Планируется подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между школами Кыргызстана и России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210865/
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