В Бишкеке пройдет форум директоров школ Кыргызстана с русским языком обучения

В Бишкеке на форум соберутся директора общеобразовательных организаций с русским языком обучения. Об этом сообщили в Русском доме в столице.

По его данным, мероприятие пройдет с 21 по 22 октября. На нем обсудят вопросы организации учебного процесса и перспективы развития образования на русском языке в школах Кыргызстана, проблемы преподавания русского языка, литературы и дисциплин. Директоров проинформируют о возможностях получения грантовой поддержки в России.

Для участия в форуме приедет делегация специалистов в сфере образования из России, в том числе директора школ, специалисты в области методики преподавания русского языка и литературы.

Планируется подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между школами Кыргызстана и России.