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Общество

Препараты с истекшим сроком обнаружили в больнице Тогуз-Тороуского района

Препараты с истекшим сроком обнаружили в Тогуз-Тороуской территориальной больнице. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, группа сотрудников института омбудсмена провела мониторинг соблюдения прав пациентов. Она выявила, в отделениях больницы отсутствует горячая вода, душевые комнаты находятся в крайне плачевном состоянии и используются в качестве хранилищ для хозвещей, в кабинетах и палатах холодно.

«Одна из санитарок сообщила, что администрация больницы приобрела линолеум, а медперсонал по выходным дням своими силами стелет его и делает косметический ремонт», — отметили в институте.

Пациенты хирургического отделения пожаловались, что вынуждены покупать некоторые лекарственные препараты, которые в соответствии с законодательством должны предоставляться по полюсу ФОМСа бесплатно или за половину цены. «В ходе осмотра процедурного кабинета родильного отделения обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. При проверке списка лекарственных препаратов и расходных материалов за октябрь установлено, что именно эти просроченные лекарства использовались для лечения пациентов», — отметили в институте.

Комиссия также отметила недостатки в питании пациентов. «На момент мониторинга ужин, который был предоставлен со стороны больницы из расчета на пять человек, по своему фактическому объему может хоть как-то насытить не более чем двух-трех пациентов», — отметили в ведомстве.

По всем фактам сотрудники составили соответствующие акты, которые буду направлены в профильные государственные органы для принятия мер и устранения нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210777/
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