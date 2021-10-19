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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 10 часов 54 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-22, 30-41, Тулебердиева, Саадаева, Манаса, Архитекторная), «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Дулдул, Гагарина), улицы Токтоналиева, 20, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Горная, Береговая, Ямбургская, Дачная);
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Токолдош);
  • 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 19;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Молдокулова, Чар);
  • 11.00-15.00 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 22/1, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 6-8;
  • 13.00-17.00 — 5-й микрорайон, 58, 66.

  • 9.00-21.00 — район, ограниченный улицами Садыгалиева, Фучика, БЧК, линией железной дороги, а также в жилых районах «Кызыл-Аскер», «110-й квартал» и микрорайоне «Достук».

  • 18-22 октября — улица Путепроводная, Восточный БЧК, улицы Виноградная, улица Мухтара Ауэзова, микрорайон «Джал-29».

У кого намечается той

Нодирбек Каримов

Родился 19 октября 1970 года. Мэр города Узгена.

Памятные даты

День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.

Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.

Всемирный день балета

Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева
Фото Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Балет «Жизель»

Ежегодно один из дней октября становится международным праздником, посвященным балету.

С 1982 года причастные к балету отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Затем в Великобритании родилась идея необычной популяризации именно балета — как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года.

К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира. Первая трансляция длилась девять часов.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210775/
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