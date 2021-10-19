В Бишкеке 19 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 10 часов 54 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-22, 30-41, Тулебердиева, Саадаева, Манаса, Архитекторная), «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Дулдул, Гагарина), улицы Токтоналиева, 20, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Горная, Береговая, Ямбургская, Дачная);
- 9.30-12.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Токолдош);
- 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 19;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Молдокулова, Чар);
- 11.00-15.00 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 22/1, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 6-8;
- 13.00-17.00 — 5-й микрорайон, 58, 66.
- 9.00-21.00 — район, ограниченный улицами Садыгалиева, Фучика, БЧК, линией железной дороги, а также в жилых районах «Кызыл-Аскер», «110-й квартал» и микрорайоне «Достук».
- 18-22 октября — улица Путепроводная, Восточный БЧК, улицы Виноградная, улица Мухтара Ауэзова, микрорайон «Джал-29».
У кого намечается той
Нодирбек Каримов
Родился 19 октября 1970 года. Мэр города Узгена.
Памятные даты
День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики
Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.
Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.
Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.
Всемирный день балета
Ежегодно один из дней октября становится международным праздником, посвященным балету.
С 1982 года причастные к балету отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Затем в Великобритании родилась идея необычной популяризации именно балета — как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.
Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года.
К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира. Первая трансляция длилась девять часов.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
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