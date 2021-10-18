Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов может получить дивиденды

Ни один из троих учредителей компании «Акнет» не получает дивиденды. Об этом журналистам сообщил адвокат Рустам Абдурауфов.

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По словам юриста, представляющего интересы интернет-провайдера, компания не может быть взята под арест, поскольку состав учредителей не изменился.

«Есть сотрудники и коллектив. Деятельность «Акнета» не связана с уголовным делом в отношении Кубана Ажимудинова. Доходы, которые сейчас накапливаются, получит каждый учредитель, в том числе он. Ранее на расчетный счет Ажимудинова были перечислены деньги. Позже Нурлан Ажимудинов попросил наличными отдавать дивиденды его брата. Из кассы «Акнета» было выдано около 300 миллионов сомов наличными. После этого суд постановил приостановить распределение денег Кубану Ажимудинову. Чтобы не нарушать его права, решено приостановить перечисление дивидендов всем учредителям. Эти деньги копятся, и Ажимудинов сможет их получить, как только суд примет соответствующее решение», — сказал Рустам Абдурауфов.

Он напомнил, что Кубан Ажимудинов находится под стражей только по делу о захвате здания.

Отметим, что в Бишкеке против Кубана Ажимудинова прошел митинг сотрудников компании «Акнет». По словам Мирбека Сопиева, простым сотрудникам неинтересны споры между учредителями, для них важно получать стабильную работу и зарплату.

«В компании официально работают около 700 человек. Нам нужны стабильность и гарантия того, что мы на законных основаниях трудимся. Сейчас у нас есть социальные отчисления, мы платим налоги. Сторонники Кубана Ажимудинова говорят, что надо приостановить деятельность компании на время разбирательства, но что тогда будет с нашими семьями? Нам неинтересны разногласия между учредителями», — сказал он.

В октябре 2020 года в социальных сетях появилось видео, где Кубан Ажимудинов вместе со своим братом пришел в «Акнет» и пытался взять печати и ключи здания. После беспорядков в столице он пытался вернуть себе компанию. Его выпустили из СИЗО-1, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018-го. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021 года Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.