Цифра дня. 16 человек умерли от коронавируса за неделю

За неделю, с 12 по 18 октября, зарегистрировали 16 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

По сравнению с предыдущей неделей, с 5 сентября по 11 октября, смертность выросла на треть, или на четыре случая. Отметим, что количество летальных исходов растет в последние две недели.

Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке — 10 случаев. Кроме того, четыре летальных исхода зафиксировали в Иссык-Кульской области и два — в Чуйской.

На прошедшей неделе в Оше, Ошской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.

Отметим, все умершие не были вакцинированы.