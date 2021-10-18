Дело «Акнета». Кубан Ажимудинов выступил с обращением к Садыру Жапарову

Учредитель компании «Акнет» Кубан Ажимудинов написал открытое письмо президенту Садыру Жапарову. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg заявил его адвокат Абас Мамбетакунов.

По его словам, Кубан Ажимудинова уже 2,5 года держат под стражей. Из них 3,5 месяца он находится в СИЗО ГКНБ. При этом сам учредитель «Акнета» не понимает, зачем это делается.

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«Мне говорят, что компанию забрали у рейдеров и теперь снова хотят забрать — уже в пользу государства, чтобы никому обидно не было. Я согласен, забирайте, только выпустите меня лечиться. Выпустили рейдеров, АКС разогнали, а меня хоть бы вызвали за 3,5 месяца на допрос. Говорят, что меня держат из-за налогов. Налогоплательщиком является компания «Акнет», а не лично я. Уверен, рано или поздно история все расставит по местам в деле рейдерства компании», — зачитал обращение Кубана Ажимудинова его адвокат.

Он подчеркнул, что его подзащитный — человек в преклонном возрасте, со множеством болезней. Его единственная просьба — отпустить из СИЗО на лечение.

«Было возбуждено уголовное дело по факту коррупции. Это все было осуществлено путем рейдерства группой лиц. Но их уже выпустили. А лицо, которое обвиняют в экономическом преступлении, до сих пор под стражей. В этом деле много вопросов, ответы на которые сводятся к коррупционным составляющим», — высказался Абас Мамбетакунов.

Адвокат также отметил, что по делу о неуплате налогов компанией «Акнет» налоги за шесть календарных лет начислены всего за три дня. Были аннулированы счета-фактуры по НДС и выставлен 10-процентный налог на прибыль.

«Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 12 процентов, а налог на прибыль — 10 процентов. Получается, что еще государство 2 процента должно. На вопрос, а вы собираетесь возвращать 12 процентов НДС, ответа нет. Это все на судебном процессе происходит. В СИЗО моего подзащитного сейчас содержат по другому делу — по якобы захвату здания «Акнета», которое компания арендует у Академии наук. Там нет состава преступления. В чем он виноват — что посетил компанию, которую сам основал?» — высказался Абас Мамбетакунов.

Отметим, в октябре 2020 года в социальных сетях появилось видео, где Кубан Ажимудинов вместе со своим братом пришел в «Акнет» и пытался взять печати и ключи здания. После беспорядков в Бишкеке он пытался вернуть себе компанию. Его выпустили из СИЗО-1, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018-го. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021 года Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.