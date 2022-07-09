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Общество

Дело «Акнета». Адвокат требует привлечь к ответственности судей и прокуроров

Адвокат Икрамидин Айткулов рассказал 24.kg, почему по делу компании «Акнет» он требует привлечь к ответственности прокуроров и судей.

По словам юриста, его подзащитный один из троих учредителей компании «Акнет» Кубан Ажимудинов находился в СИЗО без санкции суда двое суток в ноябре 2021-го и три месяца — с февраля по май нынешнего года. Он отмечает, что это грубейшее нарушение УПК.

Икрамидин Айткулов ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении судей и надзирающих прокуроров.

«Кроме того, у Кубана Ажимудинова была операция на сердце и он находился на стационарном лечении. Однако, несмотря на это, суд выносит решение о заключении его под стражу. Хотя его заболевание входит в перечень, утвержденный ранее кабмином, по которому санкция в виде содержания в камере не предусмотрена. Необходимо принять меры и в отношении судей Бишкекского горсуда, которые вынесли решение о заключении его под стражу», — сказал он, добавив, что его подзащитный является фигурантом дела об экономическом и имущественном споре, это не тяжкие и особо тяжкие статьи, по которым следует держать в следственном изоляторе.

Кроме генпрокурора, Икрамидин Айткулов обратился в дисциплинарную комиссию Совета судей.

В октябре 2020-го в социальных сетях появилось видео, где Кубан Ажимудинов вместе со своим братом пришел в «Акнет» и пытался взять печати и ключи здания. После беспорядков в столице он пытался вернуть себе компанию. Его выпустили из СИЗО-1, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021-го Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239376/
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