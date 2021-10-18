Наглядно: отлаженная схема «тихого» разграбления успешного предприятия (на действующем примере с «Акнет»)
Конфликт в «Акнете» не исчерпан. Судебные разбирательства приобрели перманентный характер. По мнению защиты Кубана Ажимудинова, чем дольше они длятся, тем больше возможностей для утечки прибыли. Как гипотетически может работать хитроумная схема?
В пресс-конференции принимают участие:
Абас Мамбетакунов — адвокат,
Таалай Айдаров — юрист,
Токон Ажимудинов — отец К.Ажимудинова,
Долотбек Шадыбеков — председатель Совета аксакалов КР.