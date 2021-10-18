15:43
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Видео

Наглядно: отлаженная схема «тихого» разграбления успешного предприятия

Наглядно: отлаженная схема «тихого» разграбления успешного предприятия (на действующем примере с «Акнет»)

Конфликт в «Акнете» не исчерпан. Судебные разбирательства приобрели перманентный характер. По мнению защиты Кубана Ажимудинова, чем дольше они длятся, тем больше возможностей для утечки прибыли. Как гипотетически может работать хитроумная схема?

В пресс-конференции принимают участие:

Абас Мамбетакунов — адвокат,
Таалай Айдаров — юрист,
Токон Ажимудинов — отец К.Ажимудинова,
Долотбек Шадыбеков — председатель Совета аксакалов КР.
Ссылка: https://24.kg/video/210737/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов может получить дивиденды
Дело «Акнета». Кубан Ажимудинов выступил с обращением к Садыру Жапарову
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова перевели в частную клинику
Генпрокурор назвал три самых проблемных уголовных дела
Адвокат: Сотрудник ГКНБ угрожал учредителю «Акнета». Он объявлен в розыск
Дело «Акнета». Адвокаты требуют проверить гражданство соучредителя ОсОО
Дело «Акнета». Обвинение главы ОсОО в сокрытии налогов безосновательно
Беспрецедентно: как дело «Акнета» превратилось в правовой фарс?
Дело «Акнета». Адвокаты прокомментировали захват здания Кубаном Ажимудиновым
Дело «Акнета». Адвокаты Кубана Ажимудинова рассказали о его самочувствии
Популярные новости
COVID-19. 10&nbsp;тысяч одиноких пожилых людей остались наедине со&nbsp;своими проблемами COVID-19. 10 тысяч одиноких пожилых людей остались наедине со своими проблемами
Бизнес
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
18 октября, понедельник
15:37
Узбекистан построит две школы в Баткене Узбекистан построит две школы в Баткене
15:35
Стоматолог из больницы при колонии № 31 выиграл чемпионат по тайскому боксу
15:22
В городе Анталье будет Генеральное консульство Кыргызстана
15:06
Глава кабмина посетил месторождение Кара-Кече. Требует порядка и безопасности
14:52
В ноябре кыргызстанцев ждут длинные выходные