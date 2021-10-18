Минздрав разработал положение о хирургической стерилизации

Министерство здравоохранения разработало положение о хирургической стерилизации. Ведомство вынесло проект постановления кабмина на общественное обсуждение.

Положение определяет порядок и условия применения метода предупреждения нежелательной беременности посредством хирургического вмешательства, в результате которого человек лишается способности к воспроизводству потомства.

«Право на репродуктивный выбор — это признание права человека принимать свободные и самостоятельные решения о своем репродуктивном здоровье, в том числе о рождении детей, времени их рождения и промежутках между рождением детей, включая право принимать решения относительно деторождения без дискриминации, угроз и насилия. Право на репродуктивный выбор, планирование семьи, охрану репродуктивного и сексуального здоровья относится к основным правам человека», — говорится в справке-обосновании.

Отметим, что в законе о репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации подчеркивается: право на добровольное применение хирургического метода предупреждения нежелательной беременности имеют граждане, достигшие брачного возраста и решившие для себя вопросы репродукции. Хирургическая стерилизация проводится только с письменного согласия граждан или их законных представителей в государственных организациях здравоохранения.