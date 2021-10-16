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Общество

В Кыргызстан из Москвы репатриировали семь детей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР репатриировало из Москвы (Россия) на родину семерых несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Как уточнили 24.kg в пресс-службе ведомства, дети в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года.

Возвращение организовано при содействии посольства КР в РФ, Министерства иностранных дел КР.

По возвращении министерство совместно с районными управлениями социального развития будут вести работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями. В случае невозможности воссоединения ребенка с биологической семьей будет рассматриваться вопрос о передаче на усыновление.

Напомним, в начале октября 2021 года в Кыргызстан вернули двух детей, оставшихся без родителей, из Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210643/
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