Репатриацию граждан Кыргызстана из Сирии обсудили глава Минтруда и посол США

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Равшанбек Сабиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Лесли Вигери и обсудил сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и реинтеграцию граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Дипломат сообщил о подготовке ежегодного доклада США о торговле людьми, отметив важность усилий КР в этом направлении для сохранения высокого статуса в международных рейтингах. Он подчеркнул, что цель сотрудничества не требования, а укрепление партнерства между странами.

Равшан Сабиров подчеркнул успешные проекты по репатриации граждан Кыргызстана из Сирии. По его словам, в 2023–2024 годах при поддержке правительства США было проведено шесть этапов репатриации, в результате чего на родину вернулись 454 человека, включая 141 женщину и 313 детей.