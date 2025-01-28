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Власть

Репатриацию граждан Кыргызстана из Сирии обсудили глава Минтруда и посол США

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Равшанбек Сабиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Лесли Вигери и обсудил сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и реинтеграцию граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Дипломат сообщил о подготовке ежегодного доклада США о торговле людьми, отметив важность усилий КР в этом направлении для сохранения высокого статуса в международных рейтингах. Он подчеркнул, что цель сотрудничества не требования, а укрепление партнерства между странами.

Равшан Сабиров подчеркнул успешные проекты по репатриации граждан Кыргызстана из Сирии. По его словам, в 2023–2024 годах при поддержке правительства США было проведено шесть этапов репатриации, в результате чего на родину вернулись 454 человека, включая 141 женщину и 313 детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318091/
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