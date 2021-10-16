В сентябре число заболевших COVID-19 было в 13,2 раза меньше, чем в июле

Число заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения в сентябре по сравнению с августом уменьшилось в 4,3 раза, а по сравнению с июлем — в 13,2 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что за последние три месяца 2021 года число зарегистрированных лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) уменьшилось с 37,4 тысячи случаев в июле до 2,8 тысячи случаев в сентябре.

В сентябре наибольшая доля зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией пришлась на Бишкек (более 47 процентов), Чуйскую область (около 22 процентов) и Иссык-Кульскую область (более 15 процентов).