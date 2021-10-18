В Бишкеке 18 октября облачно. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 10 часов 57 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-19.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда»;

8.00-17.00 — отрезки улицы Проскурякова;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 25;

9.30-12.00 — отрезки улиц Ала-Тоо, Жукеева-Пудовкина, Медерова, Карасаева, переулки Гвардейский, Кокандский, Вишневый;

9.30-16.00 — 5-й микрорайон, 59-61, 63;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Чатыр-Куль), «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-21,39-41,31-34, Тулебердиева), отрезки улиц Мессароша, 9-го Января, Дэн Сяопина, Орозова, Жамгырчинова, Кайназаровой, переулок Гатчинский;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 54, отрезки улиц 6-я линия, 7-я линия.

У кого намечается той

Болотбек Одракаев

Родился 18 октября 1976 года. Директор муниципального предприятия «Бишкекгорлифт».

Памятные даты

Всемирный день конфет

Всемирный день конфет отмечают во многих странах.

В этот день организуют всевозможные акции, развлекательные мероприятия и конкурсы, в которых победители, конечно же, выигрывают шоколадные конфеты.

День галстука

Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

В социальных сетях праздник отмечается проведением разнообразных конкурсов, викторин, мастер-классов по завязыванию галстучных узлов.

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