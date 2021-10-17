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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 11 часов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек».

У кого намечается той

Светлана Назаренко

Родилась 17 октября 1970 года во Фрунзе. Певица, вокалистка группы «Город 312».

Памятные даты

Международный день за искоренение нищеты

из интернета
Фото из интернета

17 октября 1987 года более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948-м была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

В 1992 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за искоренение нищеты. А целью проведения этого дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

Люди, которые меняли мир

Родилась скульптор Ольга Мануйлова

Open.kg
Фото Open.kg. Ольга Мануйлова (в центре)

Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.

За 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.

Декоративные лепнины Ольги Мануйловой украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.

В Кыргызстан попала в 1939-м. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в КР навсегда.

из интернета
Фото из интернета. Памятник Ивану Панфилову, который установлен 7 ноября 1942 года у парка имени легендарного генерала

Одна из самых знаменитых работ Ольги Мануйловой — памятник Тоголоку Молдо, над которым скульптор работала много лет. Еще в 1940 году, познакомившись с поэтом на праздновании юбилея Токтогула, она вылепила портрет незаурядного представителя кыргызской культуры. Этот портрет вошел в историю кыргызского искусства как одно из первых и правдивых монументальных воплощений национального образа.

Умерла в 1984-м.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева покажут спектакли Спектакли «Счастье для всех» и «Туулган кун»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится опера «Дон Жуан»;
  • в Музее изобразительных искусств состоится концерт Live Orchestra;
  • в «Карагачевой роще» пройдет военно-патриотический фестиваль «Жаш Баатыр»;
  • арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на вечер поэзии «Тепло».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210580/
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