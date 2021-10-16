В Бишкеке 16 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 3 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек»;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата).
У кого намечается той
Тазабек Икрамов
Родился 16 октября 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Всемирный день продовольствия
Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.
Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.
16 октября 1945-го образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.
Всемирный день хлеба
Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.
Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.
Всемирный день анестезии
Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.
Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.
День шефа
Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.
В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962-м этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.
Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.
В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.
Люди, которые меняли мир
Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов
Родился в 1939-м в селе Кара-Суу Таласской области.
Избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета Киргизской ССР, был председателем Верховного Совета Киргизской ССР.
С 1996 по 2001 год возглавлял Кыргызскую государственную телерадиовещательную компанию. Затем был назначен на должность руководителя администрации президента Кыргызской Республики.
С 2002 по 2005 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Республике Македония.
Совмещал работу на государственной службе с научной деятельностью.
Является автором более 80 научных работ по философии, в том числе 8 научных монографий. Являлся академиком, членом-корреспондентом Национальной академии наук Кыргызской Республики. Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки.
Внес огромный вклад в развитие народного образования, науки, государственного управления и дипломатии страны.
Умер 16 октября 2008-го.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева покажут спектакль «Прощай, Гульсары!»;
- в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится балет «Жизель».
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