В Бишкеке 16 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 3 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата).

У кого намечается той

Тазабек Икрамов

Родился 16 октября 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день продовольствия

Фото из интернета

Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

16 октября 1945-го образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.

Всемирный день хлеба

Фото из интернета

Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.

Всемирный день анестезии

Фото из интернета

Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

День шефа

Фото из интернета

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962-м этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.

Люди, которые меняли мир

Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов