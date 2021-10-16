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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 3 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата).

У кого намечается той

Тазабек Икрамов

Родился 16 октября 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день продовольствия

из интернета
Фото из интернета

Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

16 октября 1945-го образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.

Всемирный день хлеба

из интернета
Фото из интернета

Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.

Всемирный день анестезии

из интернета
Фото из интернета

Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

День шефа

из интернета
Фото из интернета

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962-м этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.

Люди, которые меняли мир

Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов

Родился в 1939-м в селе Кара-Суу Таласской области.

Избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета Киргизской ССР, был председателем Верховного Совета Киргизской ССР.

С 1996 по 2001 год возглавлял Кыргызскую государственную телерадиовещательную компанию. Затем был назначен на должность руководителя администрации президента Кыргызской Республики.

С 2002 по 2005 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Республике Македония.

Совмещал работу на государственной службе с научной деятельностью.

Является автором более 80 научных работ по философии, в том числе 8 научных монографий. Являлся академиком, членом-корреспондентом Национальной академии наук Кыргызской Республики. Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки.

Внес огромный вклад в развитие народного образования, науки, государственного управления и дипломатии страны.

Умер 16 октября 2008-го.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева покажут спектакль «Прощай, Гульсары!»;
  • в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится балет «Жизель».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210576/
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