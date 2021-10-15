Мошенники в Сети прикрываются именем «Кыргыз почтасы». Не верьте

Мошенники пользуются именем ГП «Кыргыз почтасы» при сделках купли-продажи в интернете. Об этом сообщили в госпредприятии.

Фото госпредприятия. Мошенники пользуются именем ГП «Кыргыз почтасы» при сделках с куплей-продажей в интернете

По его данным, мошенники просят реквизиты банковских карт при продаже товаров с сервиса Lalafo или других платформ, обещают доставить заказ с помощью «Кыргыз почтасы».

«Мы не имеем таких способов оплаты и доставки. Перевод денег можно осуществить только через официальный сайт или скачав приложение в Play Market с помощью услуги «Перевод денежных средств с карты в Киргизию». Мы также не несем ответственность за переведенные вами мошенникам деньги и убедительно просим быть осторожнее», — говорится в сообщении.