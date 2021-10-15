23:13
USD 84.80
EUR 98.51
RUB 1.18
Общество

ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза в мире. Впервые за десять лет

Пандемия COVID-19 серьезно подорвала успехи, достигнутые в борьбе с туберкулезом на глобальном уровне: впервые за более чем десять лет возросли показатели смертности от этого заболевания. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в 2020 году выявлено меньше случаев заболевания, чем в 2019-м, сократилось и число получающих лечение, но при этом возросла смертность. Такие данные объясняются пандемией и связанными с ней ограничениями — люди не имели возможности обследоваться или получить медицинскую помощь.

«Доклад подтвердил наши опасения: перебои в предоставлении необходимых услуг в сфере здравоохранения подрывают успехи, достигнутые за годы борьбы с туберкулезом», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Перебои с услугами в сфере здравоохранения негативно отразились не только на борьбе с туберкулезом, но именно в этой сфере они привели к особенно серьезным последствиям.

В прошлом году от болезни скончались 1,5 миллиона человек, включая 214 тысяч ВИЧ-позитивных больных. Рост пришелся в основном на страны с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2021 и 2022 годах число инфицированных и скончавшихся от этого заболевания будет гораздо выше. По оценкам организации, около 4,1 миллиона больных не знают о том, что у них туберкулез, и не попадают в официальную статистику. В 2019-м таких случаев было лишь 2,9 миллиона.

Если оценивать результаты последних пяти лет, то число умерших от туберкулеза снизилось с 2015 по 2020 год лишь на 9,2 процента, хотя была поставлена задача сократить этот показатель на 35 процентов. Количество новых случаев за тот же период снизилось на 11 процентов вместо предполагаемых 20.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210563/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ представила группу ученых для изучения новых опасных патогенов
ВОЗ рекомендовала к применению первую вакцину от малярии
Во Франции начали строительство Академии ВОЗ
ВОЗ предлагает ради борьбы с раком повысить налоги на алкоголь
ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
ВОЗ рекомендовала новый препарат для лечения коронавируса
Вместе против туберкулеза. Кыргызстан расширяет возможности борьбы с болезнью
В ВОЗ на время приостановили процесс одобрения российской вакцины «Спутник V»
COVID-19. В ВОЗ назвали дискриминацией паспорта вакцинации для путешествий
В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Популярные новости
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и&nbsp;Райымбек Матраимов Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
15 октября, пятница
22:59
ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза в мире. Впервые за десять лет ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза в мире....
22:40
Вышел трейлер фильма «В синяках». В нем снялась чемпионка UFC Валентина Шевченко
22:20
Экс-президент США госпитализирован с заражением крови
22:03
Ситуация под контролем. Аким Панфиловского района об отоплении в школе Каинды
21:47
Жителям приграничных районов Баткенской области окажут психологическую помощь