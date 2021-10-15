ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза в мире. Впервые за десять лет

Пандемия COVID-19 серьезно подорвала успехи, достигнутые в борьбе с туберкулезом на глобальном уровне: впервые за более чем десять лет возросли показатели смертности от этого заболевания. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в 2020 году выявлено меньше случаев заболевания, чем в 2019-м, сократилось и число получающих лечение, но при этом возросла смертность. Такие данные объясняются пандемией и связанными с ней ограничениями — люди не имели возможности обследоваться или получить медицинскую помощь.

«Доклад подтвердил наши опасения: перебои в предоставлении необходимых услуг в сфере здравоохранения подрывают успехи, достигнутые за годы борьбы с туберкулезом», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Перебои с услугами в сфере здравоохранения негативно отразились не только на борьбе с туберкулезом, но именно в этой сфере они привели к особенно серьезным последствиям.

В прошлом году от болезни скончались 1,5 миллиона человек, включая 214 тысяч ВИЧ-позитивных больных. Рост пришелся в основном на страны с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2021 и 2022 годах число инфицированных и скончавшихся от этого заболевания будет гораздо выше. По оценкам организации, около 4,1 миллиона больных не знают о том, что у них туберкулез, и не попадают в официальную статистику. В 2019-м таких случаев было лишь 2,9 миллиона.

Если оценивать результаты последних пяти лет, то число умерших от туберкулеза снизилось с 2015 по 2020 год лишь на 9,2 процента, хотя была поставлена задача сократить этот показатель на 35 процентов. Количество новых случаев за тот же период снизилось на 11 процентов вместо предполагаемых 20.