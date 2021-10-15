Фото дня. Экоактивист показал, как сейчас выглядит городская свалка

Фото Влада Ушакова. Городской полигон

Экоактивист и фотограф Влад Ушаков показал, как сейчас выглядит Бишкекский городской полигон.

По его словам, на свалке никаких изменений нет.

«Вчера. Двадцатилетний ад в формате 365\24. Все традиционно, все стабильно. Токсичный мусор горит — травит воздух, жителей Бишкека и Чуйской долины. Фильтрат традиционно испаряется, травит воздух и грунтовые воды. Отравленная вода из водохранилища традиционно травит то, что ею полили, и тех, кто все это в дальнейшем употребил. Ненужные государству люди традиционно страдают, болеют, умирают», — написал активист на своей странице Facebook, прикрепив публикацию под хештегом #МэрБишкекаПотуши.

«Подумалось, что в этих новостройках родилось, провело все свое детство, выросло и обзавелось собственной семьей уже целое поколение, которое каждый день видело перед глазами только «это». Интересно, за кого они голосовали и чьему обману верили все эти годы!?» — задался вопросом Влад Ушаков.