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Общество

Счетная палата: 5 миллиардов сомов «Кумтора» использовали не по назначению

Совет Счетной палаты рассмотрел отчет об аудите исполнения республиканского бюджета Кыргызстана за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба СП.

По итогам аудита бюджета за 2019 год Счетная палата дала предписание по восстановлению в доход бюджета 1,7 миллиарда сомов. Восстановлено 333,5 миллиона сомов, остаток — 1,4 миллиарда сомов.

«По итогам аудита Счетная палата выявила ряд недостатков, которые повлияли на дачу отрицательного заключения и неподтверждения отчетности по исполнению республиканского бюджета. Так, отмечается, что данные об общих расходах бюджета по ведомственной классификации не соответствуют данным общих расходов бюджета по программному бюджету на 19,7 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.

Кредиторская задолженность по республиканскому бюджету, отраженная в финансовой отчетности, завышена на 17,1 миллиарда сомов.

Выяснилось, что 522,1 миллиона сомов от ЗАО «Кумтор Голд Компании» не были отражены в расходной части отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, так как израсходованы вне системы казначейства. Кроме того, из средств, поступивших в фонды от ЗАО «Кумтор Голд Компани», использовано не по целевому назначению 4 миллиарда 915,7 миллиона сомов. В том числе для развития регионов по программе «Финансирование субъектов предпринимательства» потрачен 1 миллиард 72,4 миллиона сомов, на покрытие текущих расходов бюджета — 3 миллиарда 843,3 миллиона сомов.

В соответствии с условиями соглашений внешним кредиторам выплачено комиссий за неосвоенную часть кредита в 2020 году 95,2 миллиона сомов.

Это привело к потерям средств республиканского бюджета за 2020 год. Аналогичные выплаты были осуществлены в 2019 году на 232,2 миллиона сомов.

«Анализ целевого использования государственных заемных средств по проектам «Финансирование сельского хозяйства — 8» и «Финансирование субъектов предпринимательства» также отражает ряд недостатков. Госагентством по управлению бюджетными кредитами не проводились на должном уровне контроль и мониторинг целевого и эффективного использования заемных средств, погашения и обслуживания бюджетных кредитов. Сведения об использовании средств базировались лишь на основании представленных данных самого заемщика. По итогам аудита даны поручения об устранении недостатков в работе», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210513/
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