В Сузаке 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя. Ему дали 20 лет

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя. Районный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 1 июля 2020 года. Отмечалось, что на протяжении двух месяцев мужчина избивал на почве ревности свою супругу, после чего она ушла к родителям.

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«1 июля в милицию поступило сообщение о том, что в Сузакском районе произошло убийство. На месте милиционеры увидели, что во дворе лежит мертвое тело 63-летней женщины. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Выяснилось, что погибшей нанесли 16 ножевых ранений. Муж убитой госпитализирован также с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний зять погибшей», — говорилось в сообщении милиции.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный специально пришел домой к родителям жены, предварительно приготовив маску из шапки.

По итогам судебных разбирательств Сузакский районный суд 25 ноября 2020 года признал обвиняемого виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 2 тысяч сомов.

Адвокат мужчины не согласился с приговором, заявил, что сторона обвинения не предъявила достаточных доказательств в виновности подсудимого и обратился в Джалал-Абадский суд с ходатайством о его оправдании. Ходатайство оставлено без удовлетворения.

Затем адвокат обратился в Верховный суд. Он просил оправдать его подзащитного и освободить из-под стражи. Верховный суд также отклонил ходатайство, сообщив, что постановление обжалованию не подлежит.