За устройство в школу ребенка с жителя Базар-Коргона вымогают 15 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, с заявлением в институт акыйкатчи обратился мужчина и рассказал, что у него требуют деньги за устройство сына в русскоязычную школу.

«Моя семья живет в 200 метрах от этой школы, но сына в нее не принимают, потому что учебное заведение «перегружено». Вместо 840 детей в ней обучается больше 2 тысяч. Причем часть из них — из других районов города. Говорят, что мест в школе нет, но если принесу 15 тысяч сомов, то ребенка примут», — сказал заявитель.

Сотрудники прокуратуры взяли обращение на контроль и проведут по нему проверку.