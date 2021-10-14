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Общество

О гендерном неравенстве говорила Аида Касымалиева на Евразийском женском форуме

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Аида Касымалиева на Евразийском женском форуме

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат парламента Гульшат Асылбаева принимают участие в III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

В условиях новых вызовов и угроз, с которыми столкнулся весь мир, ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего.

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Ключевые дискуссии будут посвящены обсуждению новой роли женщин в обеспечении глобальной безопасности, социального прогресса, перехода к новым моделям экономического роста, развитии здравоохранения и высокотехнологичных отраслей, решении глобальных проблем экологии и климата.

Выступившая с докладом заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева отметила важную роль женщин в решении вопросов, волнующих человечество, как на внутригосударственном, так и на мировом уровнях.

«Женщины играют важную роль в обеспечении глобальной безопасности и достижении социального прогресса, переходе к новым моделям экономического роста, развитии здравоохранения и высокотехнологичных производств, решении глобальных экологических и климатических проблем. Женский активизм особенно важен при формировании правовой базы. Поэтому необходимо поддерживать меры, направленные на устранение гендерного неравенства», — сказала она, остановившись на вопросах роли и места женщин в парламенте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210372/
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