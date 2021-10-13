В УВД Джалал-Абадской области ответили на замечания омбудсмена о ситуации в ИВС

В УВД Джалал-Абадской области ответили на замечания института омбудсмена о нарушениях в ИВС.

Ранее сообщалось, что 12 октября сотрудники института акыйкатчи провели мониторинг ИВС РОВД Ноокенского района.

В процессе изучения личных дел следственно-задержанных установлено, что в отношении гражданина Х.Б., подозреваемого в хулиганстве, 13 августа Ноокенским судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Однако 12 октября он продолжал содержаться в ИВС без решения суда, что является грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса.

В УВД Джалал-Абадской области 24.kg пояснили, что мера пресечения в отношении Х.Б. в виде заключения под стражей оставлена районным судом без изменения, то есть продлена до 5 декабря 2021 года. Соответствующее постановление поступило в ИВС РОВД Ноокенского района 12 октября в 15.00 и прикреплено в личное дело.

Нарушения по поводу просроченных лекарств полностью устранены.