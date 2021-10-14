В Бишкеке 14 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 8 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.40-14.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Буденного, Фрунзе, Кантемировской;
- 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 26;
- 9.30-19.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда», улица Шабдана Баатыра, 1, 1/1, 1/2;
- 9.30-19.30 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Алмамбет, Жеек, Кошой-Арашан, Анар), «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Чар);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Исанова, Ташкентской, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Талды-Булак, Абаканская), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Набережная, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Чолпон), «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Капкыра, Солтон Сары, Нур-Ордо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-6, Чуй-16 — Чуй-20, Чуй-29, Чуй-30, Чуй-40 — Чуй-45);
- 15.00-18.00 — район пересечения проспекта Чуй и улицы Манаса (поликлиника).
Холодной воды не будет с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, бульваром Молодой Гвардии, проспектом Жибек Жолу — улицей Фрунзе (от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии). Подробнее
У кого намечается той
Рысбек Альчиев
Родился 14 октября 1973 года. Прокурор Бишкека.
Эркинбек Осоев
Родился 14 октября 1976 года. Министр транспорта и коммуникаций КР.
Руслан Амиров
Родился 14 октября 1990 года. Член национальной сборной КР по футболу (вратарь).
Памятные даты
Образована Кара-Киргизская автономная область
Кара-Киргизская автономная область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 14 октября 1924 года по 25 мая 1925-го. Столица автономной области — Пишпек.
В октябре-ноябре 1924 года в РСФСР осуществлено национально-государственное размежевание Средней Азии. В результате 14 октября 1924-го из южной части Джетысуйской и северо-восточных частей Ферганской области бывшей Туркестанской АССР образована Кара-Киргизская АО.
Область включила в себя территории Каракольского, Нарынского, Пишпекского уездов Джетысуйской губернии, Ошский уезд (полностью), по 10 волостей из Андижанского и Наманганского уездов, пять волостей Ферганского уезда, две волости Кокандского уезда Ферганской области, 14 волостей Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области.
25 мая 1925 года Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО.
Всемирный день зрения
Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.
По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.
Всемирный день стандартов
Международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.
В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization.
Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном.
Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня 1847-го. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет — 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Толен Шамшиев
Родился 14 октября 1910 года в селе Куршаб Ошской области. Поэт, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.
Занимал ответственные должности в печатных органах республики, радиокомитете, был директором кыргызского отделения Литфонда СССР.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР I созыва.
Печатается с 1931-го. Первый поэтический сборник «Отуз-Адыр» издан в 1934 году. Главной темой творчества поэта в 30-е явился созидательный труд колхозного крестьянства на кыргызской земле. В 1935 году вышла в свет его пьеса «Слезы».
Является автором ряда поэтических сборников, а также многих рассказов, очерков, воспоминаний, публицистических статей. Перевел на кыргызский язык произведения Владимира Маяковского, Садриддина Айни, Мусы Джалиля, Николая Тихонова, Турсун Парда и других.
Отец актера, кинорежиссера и сценариста Болота Шамшиева.
Родился гандболист Владимир Максимов
Родился 14 октября 1945 года в Канте. Заслуженный тренер СССР и России.
На Олимпийских играх в Монреале в 1976-м в составе сборной СССР по гандболу завоевал золотую медаль.
Приводил сборную страны к победам на Олимпийских играх в Барселоне — 1992 (в качестве второго тренера) и Сиднее — 2000 (как главный тренер), на чемпионатах мира (1993, 1997) и чемпионате Европы (1996).
Возглавлял Федерацию гандбола России, тренерует клуб «Чеховские медведи».
Родился художник Турсунбек Койчиев
Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Булак Чуйской области. Заслуженный деятель культуры КР, народный художник КР.
Творческая деятельность началась в 1965-м с участия в республиканских выставках. Работал в сюжетно-тематической картине и пейзаже, участвовал в пленэрах, ездил в творческие командировки в Москву, Кутаиси и Гурфуз.
Внес неоценимый вклад в развитие кыргызского национального изобразительного искусства.
Умер 1 июля 2016 года.
Умер специалист-лесовод Петр Ган
Родился 4 апреля 1916 года в Алупке Крымской АССР. Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.
В 1946-м приехал в Кыргызстан.
Имя Петра Гана занимает особое место среди тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие кыргызской науки о природе. Всю свою жизнь он посвятил сохранению и умножению лесов, повышению их продуктивности и рациональному использованию.
Широко известен за пределами республики как инициатор, исследователь и пропагандист горного лесоразведения. Опубликовал 76 работ, в том числе 8 монографий, 11 рекомендаций по лесохозяйственному производству. 32 монографии изданы под его редакцией.
Именем Петра Гана назван Институт леса и ореховодства НАН КР.
Умер 14 октября 1993 года.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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