В Бишкеке 14 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 11 часов 8 минут.

Отключение света, газа, воды

9.40-14.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева;

14.00-17.00 — отрезки улиц Буденного, Фрунзе, Кантемировской;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 26;

9.30-19.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда», улица Шабдана Баатыра, 1, 1/1, 1/2;

9.30-19.30 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Алмамбет, Жеек, Кошой-Арашан, Анар), «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Чар);

9.00-18.00 — отрезки улиц Исанова, Ташкентской, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Талды-Булак, Абаканская), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Набережная, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Чолпон), «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Капкыра, Солтон Сары, Нур-Ордо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-6, Чуй-16 — Чуй-20, Чуй-29, Чуй-30, Чуй-40 — Чуй-45);

15.00-18.00 — район пересечения проспекта Чуй и улицы Манаса (поликлиника).

Холодной воды не будет с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, бульваром Молодой Гвардии, проспектом Жибек Жолу — улицей Фрунзе (от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии). Подробнее

У кого намечается той

Рысбек Альчиев

Родился 14 октября 1973 года. Прокурор Бишкека.

Эркинбек Осоев

Родился 14 октября 1976 года. Министр транспорта и коммуникаций КР.

Руслан Амиров

Родился 14 октября 1990 года. Член национальной сборной КР по футболу (вратарь).

Памятные даты

Образована Кара-Киргизская автономная область

Фото foto.kg. Празднование образования Кара-Киргизской АО

Кара-Киргизская автономная область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 14 октября 1924 года по 25 мая 1925-го. Столица автономной области — Пишпек.

В октябре-ноябре 1924 года в РСФСР осуществлено национально-государственное размежевание Средней Азии. В результате 14 октября 1924-го из южной части Джетысуйской и северо-восточных частей Ферганской области бывшей Туркестанской АССР образована Кара-Киргизская АО.

Область включила в себя территории Каракольского, Нарынского, Пишпекского уездов Джетысуйской губернии, Ошский уезд (полностью), по 10 волостей из Андижанского и Наманганского уездов, пять волостей Ферганского уезда, две волости Кокандского уезда Ферганской области, 14 волостей Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области.

25 мая 1925 года Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО.

Всемирный день зрения

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.

Всемирный день стандартов

Международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization.

Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном.

Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня 1847-го. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет — 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.

Марш обессмертил имя Мендельсона: сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии, а в интернете появляется все больше кавер-версий произведения.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Толен Шамшиев

Родился 14 октября 1910 года в селе Куршаб Ошской области. Поэт, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.

Занимал ответственные должности в печатных органах республики, радиокомитете, был директором кыргызского отделения Литфонда СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР I созыва.

о сыне Толена Шамшиева Читайте в материале Болот Шамшиев. Слово о Мастере

Печатается с 1931-го. Первый поэтический сборник «Отуз-Адыр» издан в 1934 году. Главной темой творчества поэта в 30-е явился созидательный труд колхозного крестьянства на кыргызской земле. В 1935 году вышла в свет его пьеса «Слезы».

Является автором ряда поэтических сборников, а также многих рассказов, очерков, воспоминаний, публицистических статей. Перевел на кыргызский язык произведения Владимира Маяковского, Садриддина Айни, Мусы Джалиля, Николая Тихонова, Турсун Парда и других.

Отец актера, кинорежиссера и сценариста Болота Шамшиева.

Родился гандболист Владимир Максимов

Фото из интернета. Владимир Максимов

Родился 14 октября 1945 года в Канте. Заслуженный тренер СССР и России.

На Олимпийских играх в Монреале в 1976-м в составе сборной СССР по гандболу завоевал золотую медаль.

Приводил сборную страны к победам на Олимпийских играх в Барселоне — 1992 (в качестве второго тренера) и Сиднее — 2000 (как главный тренер), на чемпионатах мира (1993, 1997) и чемпионате Европы (1996).

Возглавлял Федерацию гандбола России, тренерует клуб «Чеховские медведи».

Родился художник Турсунбек Койчиев

Фото Министерства культуры КР. Турсунбек Койчиев

Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Булак Чуйской области. Заслуженный деятель культуры КР, народный художник КР. Творческая деятельность началась в 1965-м с участия в республиканских выставках. Работал в сюжетно-тематической картине и пейзаже, участвовал в пленэрах, ездил в творческие командировки в Москву, Кутаиси и Гурфуз.



Внес неоценимый вклад в развитие кыргызского национального изобразительного искусства.

Умер 1 июля 2016 года.

Умер специалист-лесовод Петр Ган

Фото из интернета. Петр Ган