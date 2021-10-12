В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 114 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 672 человека, в больницах — 442. В том числе 25 человек — в крайне тяжелом состоянии, 142 — в тяжелом. Состояние 273 больных (или 61,7 процента) оценивают как средней тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 112 человек, из них в Бишкеке — 50, Оше — 1, Чуйской области — 22, Ошской — 9, Таласской — 3, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 174 тысячи 198 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.