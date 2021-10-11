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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 12 человек умерли от коронавируса за неделю

За неделю, с 5 по 11 октября, зарегистрировали 12 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

По сравнению с предыдущей неделей, с 28 сентября по 4 октября, смертность выросла в два раза.

Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке — 10 случаев. Кроме того, по одному летальному исходу отмечено в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Отметим, что впервые с начала августа отмечен рост случаев смерти. Показатель сравнялся с данными, которые были зафиксированы за неделю с 21 по 27 сентября.

На прошедшей неделе в Оше, Ошской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209949/
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