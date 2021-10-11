Завтра в юго-западной части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Гагарина» и «Юго-Западный», а также на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет 12 октября с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном улицами Джунусалиева, Чайковского, Айни, Льва Толстого, Садырбаева, Космическая. Без воды также останутся Рабочий Городок, Институт Земледелия, жилые массивы «Ак-Орго», «Ак-Ордо» (северная часть от улицы Ахунбаева), «Тенир Тоо» (ниже улицы Ахунбаева).

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.