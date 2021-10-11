COVID-19. Школьники и дошкольники в основном заражаются дома

Школьники и дошкольники в основном заражаются COVID-19 дома. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздравсоцразвития Айнура Акматова.

Она отметила, что в основном заболевают люди старшего возраста. «Дети — это единичные случаи, и чаще всего заражение не связано с посещением образовательных организаций, а связано с домашними контактами», — отметила Айнура Акматова.

Добавим, что в Бишкеке на прошлой неделе впервые с начала учебного года перевели полностью на дистанционное обучение школу.