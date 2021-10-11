COVID-19. Количество больных снижается, но заражаемость растет

В Кыргызстане количество больных снижается, но репродуктивное число растет. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздравсоцразвития Айнура Акматова.

Она напомнила, что с начала пандемии в Кыргызстане отмечалось три эпидемиологических подъема: в июле и ноябре 2020 года и в июле 2021-го.

«Начиная с августа наблюдается снижение заболеваемости. Но, несмотря на то что за прошлую неделю число заболевших снизилось на 18 процентов, среднее репродуктивное число возросло до 1,04. 29 сентября оно было 0,93. То есть мы отмечаем небольшую тенденцию к росту заболеваемости. При этом ежедневно город Бишкек превышает республиканский показатель. Бишкек сегодня в желтой зоне, остальные — в зеленой», — отметила она.

Напомним, репродуктивное число (Rt) показывает, сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.