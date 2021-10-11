За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 102 тысячи 809 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 237 миллионов 851 тысяча 745 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 339 тысяч 485), Индии (33 миллиона 953 тысячи 475), Бразилии (21 миллион 575 тысяч 820), Франции (7 миллионов 156 тысяч 66), Великобритании (8 миллионов 192 тысячи 586), России (7 миллионов 658 тысяч 923), Турции (7 миллионов 444 тысячи 522), Аргентине (5 миллионов 265 тысяч 859), Иране (5 миллионов 702 тысячи 890), Колумбии (4 миллиона 972 тысячи 236), Испании (4 миллиона 973 тысячи 619), Италии (4 миллиона 700 тысяч 316) и Германии (4 миллиона 318 тысяч 437).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 851 тысячи 522. За трое суток показатель вырос на 16 тысяч 586 человек. В том числе в США всего скончались 713 тысяч 227 человек, Бразилии — 601 тысяча 11, Индии — 450 тысяч 589, Мексике — 281 тысяча 958, России — 212 тысяч 576, Великобритании — 138 тысяч 139 и Италии — 131 тысяча 301.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 338 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 981 тысяча 129, Узбекистане — 178 тысяч 259, Таджикистане — 17 тысяч 484.