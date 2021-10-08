COVID-19 в мире. Заразились более 236,4 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 263 тысячи 954 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 236 миллионов 748 тысяч 936 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 158 тысяч 439), Индии (33 миллиона 894 тысячи 312), Бразилии (21 миллион 532 тысячи 558), Франции (7 миллионов 142 тысячи 387), Великобритании (8 миллионов 84 тысячи 322), России (7 миллионов 575 тысяч 825), Турции (7 миллионов 357 тысяч 306), Аргентине (5 миллионов 264 тысячи 305), Иране (5 миллионов 674 тысячи 83), Колумбии (4 миллиона 967 тысяч 524), Испании (4 миллиона 971 тысяча 310), Италии (4 миллиона 692 тысячи 274) и Германии (4 миллиона 295 тысяч 876).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 834 тысяч 936. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 353 человека. В том числе в США всего скончались 710 тысяч 173 человека, Бразилии — 599 тысяч 810, Индии — 449 тысяч 856, Мексике — 281 тысяча 121, России — 209 тысяч 752, Великобритании — 137 тысяч 818 и Италии — 131 тысяча 198.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 120 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 977 тысяч 27, Узбекистане — 176 тысяч 964, Таджикистане — 17 тысяч 484.