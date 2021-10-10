В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 151 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 702 человека, в больницах — 449. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 135 — в тяжелом. Состояние 282 больных (или 62,8 процента) оценивают как средней тяжести, трое находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 66 человек, из них в Бишкеке — 36, Оше — 1, Чуйской области — 16, Ошской — 5, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 174 тысячи 19 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.