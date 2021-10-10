В Кыргызстане за сутки выявили 93 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 71 случай, Чуйской области — 6, Иссык-Кульской — 10, Таласской — 4, Нарынской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 179 тысяч 281 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.