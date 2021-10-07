Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 263 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 7 октября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 247;
- Национальный хирургический центр — 8;
- Клинический родильный дом № 2 — 8.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 179 тысяч 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.