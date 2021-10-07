COVID-19 в мире. Заразились более 236,4 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 679 тысяч 72 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 236 миллионов 484 тысячи 982 человека. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 58 тысяч 827), Индии (33 миллиона 871 тысяча 881), Бразилии (21 миллион 516 тысяч 967), Франции (7 миллионов 310 тысяч 355), Великобритании (8 миллионов 44 тысячи 424), России (7 миллионов 548 тысяч 944), Турции (7 миллионов 327 тысяч 317), Аргентине (5 миллионов 263 тысячи 219), Иране (5 миллионов 662 тысячи 458), Колумбии (4 миллиона 965 тысяч 847), Испании (4 миллиона 969 тысяч 503), Италии (4 миллиона 689 тысяч 341) и Германии (4 миллиона 284 тысячи 400).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 827 тысяч 915. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 671 человека. В том числе в США всего скончались 707 тысяч 775 человек, Бразилии — 599 тысяч 359, Индии — 449 тысяч 538, Мексике — 279 тысяч 896, России — 208 тысяч 842, Великобритании — 137 тысяч 694 и Италии — 131 тысяча 157.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 36 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 974 тысячи 944, Узбекистане — 176 тысяч 477, Таджикистане — 17 тысяч 484.