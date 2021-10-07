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Общество

ВОЗ рекомендовала к применению первую вакцину от малярии

ВОЗ рекомендовала к применению первую вакцину от малярии. Об этом сообщают «Новости ООН».

«Человечество давно мечтало об эффективной и безопасной вакцине от малярии, и этот исторический день настал», — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, рекомендация основана на результатах продолжающегося пилотного проекта в Гане, Кении и Малави, в ходе которого с 2019-го более 800 тысяч детей получили прививку.

Малярию переносят комары, поэтому основными средствами профилактики болезни являются противомоскитные сетки и обработка помещений инсектицидами. Но даже эти простые средства не всем по карману, а финансирование антималярийных программ заметно уменьшилось. В прошлом году ситуация осложнилась из-за пандемии COVID-19.

В ВОЗ предупреждают, что даже небольшие перебои в лечении могут привести к росту смертности. Например, сокращение доступа к средствам от малярии на 10 процентов может стать причиной гибели дополнительно 19 тысяч человек.

Тедрос Аданом Гебреисус добавил, что с 2000-го смертность от малярии сократилась в два раза, а во многих регионах планеты болезнь полностью ликвидирована. Однако на глобальном уровне, по его словам, показатели все еще недопустимо высоки: ежегодно регистрируют 200 миллионов случаев инфицирования и 400 тысяч летальных исходов, из них две трети приходится на детей в Африке в возрасте до пяти лет.

Прививка от малярии доказала свою безопасность и эффективность в предотвращении угрожающих жизни форм малярии. «По нашим оценкам, польза от вакцины оправдывает потраченные на ее производство средства. Вакцина от малярии RTS,S, на разработку которой ушло 30 лет, изменит курс развития истории здравоохранения. Предстоит еще долгий путь, но мы сделали огромный шаг вперед», — отметил глава ВОЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209565/
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