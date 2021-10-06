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Общество
Сюжет: Безопасный город

Где установлены передвижные камеры «Безопасного города». Список

На дорогах Бишкека и Чуйской области установлены 20 передвижных аппаратно-программных комплексов «Безопасного города». Каждые два месяца ГУОБДД меняет место дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

«Передвижные комплексы работают с 7.00 до 20.00. Они фиксируют нарушение скоростного режима как основную причину ДТП. Приборы передают сообщение с фотофрагментом в центр мониторинга ГУОБДД. Постановление об административном правонарушении направляется по месту регистрации собственника автомобиля», — напомнили в ведомстве.

Работу передвижных аппаратно-программных комплексов осуществляет ГУОБДД МВД. Минцифры со своей стороны координирует реализацию проекта «Безопасный город».

Отмечается, что в рамках первого этапа проекта «Безопасный город» было установлено 110 стационарных камер видеофиксации, из них 42 АПК в Бишкеке и 48 в Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209549/
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