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Общество

В Бишкеке 4 тысячи 105 малоимущих семей получат денежную компенсацию взамен угля

В Бишкеке 4 тысячи 105 малоимущих семей получат денежную компенсацию взамен угля. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, на отопительный период планируется заготовить 123 тысячи тонн угля для населения.

«На 1 октября населением заготовлено 55,9 тысячи тонн угля, что составляет 45 процентов от годового плана», — отметили в мэрии.

Для льготной категории горожан, а это 4 тысячи 105 семей, предусмотрена компенсация на общую сумму 21,45 миллиона сомов. «Компенсацию уже получили 3 тысячи 672 семьи», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209540/
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