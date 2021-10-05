Загрязнение воздуха в Бишкеке от ТЭЦ составляет 14 процентов

Все котлы на ТЭЦ Бишкека работают с включенными очистными сооружениями. Об этом журналистам сообщила инженер производственно-технического отдела теплоцентрали Анжелика Жданова.

По ее словам, коэффициент полезного действия золоуловителей и электрофильтров очистки на старом блоке ТЭЦ равнялся 94 процентам, на новых он составляет 99,9 процента.

«Госагентство окружающей среды выдало заключение о том, что процент загрязнения воздуха от ТЭЦ составляет 14 процентов. У нас нет превышения нормы выбросов. Но наше оборудование морально изношено, станция 1960-х годов — оборудование устарело», — сказала Анжелика Жданова.

Она также отметила, что на выбросы влияет зольность угля.

Ранее сообщалось, что для прохождения осенне-зимнего периода столице необходимо 1 миллион 560 тысяч тонн угля.

Отметим, что мэрия Бишкека решила начать подавать тепло в дома горожан сегодня в полночь.