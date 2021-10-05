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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Взятка в $50 тысяч. Экс-глава следственного отдела ГСБЭП дал показания в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

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В ходе заседания допрошен бывший начальник следственного отдела ГСБЭП Замирбек Омурбеков. Он рассказал, что Эмиль Жамгырчиев курировал следствие.

«В октябре 2018 года Жамгырчиев вызвал меня к себе, спросил об уголовном деле по утиному мясу. Я ответил, дело действительно расследуют мои подчиненные, сказал, что его отправят в суд. Позже я перевелся в Чуйскую область, и Эмиль Жамгырчиев сказал, что поступил приговор по делу об утином мясе, где указывается, что его нужно утилизировать. Через некоторое время решение суда поступило к нам, я не читал сам приговор. Документ я отписал следователю Азамату Арыкову, в этот момент пришел потерпевший Эмир Эмильканов. Выяснилось, что груз нужно было перевезти из одного склада в другой», — сказал Замирбек Омурбеков.

Свидетель сообщил, что поставил в курс руководство. Груз, как оказалось, портился на складе.

«Через некоторое время выяснилось, что следователь был задержан сотрудниками ГКНБ по непонятным причинам», — отметил Замирбек Омурбеков.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020-го. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209313/
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