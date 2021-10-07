Столице и не снилось. В селах Ала-Буки запустили школьные автобусы

Фото Мухтара Шербаева. Школьный транспорт для учеников Первомайского айыл окмоту Ала-Букинского района

В Первомайском айыл окмоту Ала-Букинского района появился бесплатный школьный транспорт. Еще в прошлом учебном году местные власти организовали перевозку в школу учеников из отдаленного села Ак-Башат. А 15 сентября запустили еще один микроавтобус — для приграничного села Айры-Там.

Как удалось небольшому айыльному округу запустить школьные автобусы, которых нет даже в крупных городах, 24.kg рассказал глава Первомайского айыл окмоту Мухтар Шербаев.

Дорога к школе: 5-7 километров через поля и горы

Первомайский айыльный округ Ала-Букинского района — это восемь сел, 16 тысяч жителей и почти никаких дорог. На всю округу заасфальтировано всего 2 километра . А села расположены далеко друг от друга.

Особенно трудно жителям четырех из них, в которых вообще нет ни дорог, ни транспорта.

Каждый день школьники пешком преодолевали 5- 7 километров .

Проблема не только в большом расстоянии, но и в опасности этого пути. Местные жители говорят: их дети каждый день проходят сложный и страшный квест.

«Особенно трудно тем, кто учится во вторую смену. Они в темноте возвращаются домой — через поля, холмы. Представляете, ребенок возвращается домой каждый день весь в грязи! А затраты родителей на обувь ребенка? А безопасность? У нас тут достаточно бродячих собак, волков», — говорит Мухтар Шербаев.

По его словам, не раз на детей нападали бродячие собаки. И не всегда школьникам удавалось убежать — бывало, попадали они и в больницу.

«Я сам вырос тут, мы тоже ходили пешком по этому пути. Знаю, насколько это сложно физически и морально. Поэтому дети часто пропускают уроки. Некоторых родители отправляют к родственникам, которые живут ближе к школе, и в интернаты, находящиеся в центре района», — рассказывает глава айыл окмоту.

Вопросы транспорта родители пытались решить разными способами. Даже организовали совместную развозку. Но проект просуществовал недолго — у всех были свои заботы и банально не хватало времени.

Первая попытка и поддержка местного бизнеса Тогда Мухтар Шербаев вместе с коллегами разработал проект «Школьный автобус». Дали объявление в местных WhatsАpp-группах, на странице в Facebook. Заинтересованных оказалось немало. Все обсудили и решили действовать по методу государственно-частного партнерства.

«Если бы сами купили автобусы, потом пришлось бы открыть штат, платить заработную плату водителю. Еще расходы на ремонт транспорта и многое другое. Знаю, что некоторые айыл окмоту пошли по этому пути и теперь долго ждут решения по созданию штатной единицы водителя. Поэтому мы выбрали ГЧП. Какая разница, кто убирает на улице? Главное, чтобы было чисто, не так ли?» — говорит глава Первомайского айыл окмоту.

Местные бизнесмены охотно поддержали сельский округ. Они даже сократили первоначально заложенные расходы. Посчитали затраты на бензин и ремонт.

Получилось, что на один микроавтобус айыл окмоту будет переводить со спецсчета 110-140 тысяч сомов в год.

«У родителей не берем ни тыйына. Первым транспорт запустили в горное село Ак-Башат. Туда очень сложная дорога. В начале 2021-го школьным транспортом пользовались 26 детей. В этом году их число выросло до 40. Потому что те, кто учился в интернате или жил у родственников, перевелись в местную школу и живут теперь с родителями», — доволен Мухтар Шербаев.

А 15 сентября порадовали 36 детей из отдаленного села Айры-Там на кыргызско-узбекской границе. За ними теперь два раза в день приезжает бусик, чтобы отвезти в школу, а затем домой.

«Эй» говорить нельзя. Разработан регламент школьного автобуса Микроавтобус раз в неделю проходит техосмотр в специальной комиссии, в составе которой местные депутаты, активисты и представители молодежи. В случае выявления неисправности его сразу же снимают с линии, а за школьниками едет запасной.

Кроме этого, разработаны требования к водителю. Прописаны не только опрятный внешний вид и соблюдение чистоты в салоне, но и нормы поведения.

Проект рассчитан до 2023 года. За это время местные власти намерены запустить еще две микроавтобусные линии.

«Ученик не должен подвергаться давлению в транспорте, то есть водитель не может нагрубить, разговоривать приказным тоном. Например, говорить «эй» и расспрашивать о вещах, которые не входят в его компетенцию. И, кстати, в салоне авто должно быть место для сумки ученика», — заметил глава айыл окмоту.

А у айыл окмоту есть и другие проекты: по вывозу мусора и открытию кинотеатра.