Столице и не снилось. В селах Ала-Буки запустили школьные автобусы

В Первомайском айыл окмоту Ала-Букинского района появился бесплатный школьный транспорт. Еще в прошлом учебном году местные власти организовали перевозку в школу учеников из отдаленного села Ак-Башат. А 15 сентября запустили еще один микроавтобус — для приграничного села Айры-Там.
Как удалось небольшому айыльному округу запустить школьные автобусы, которых нет даже в крупных городах, 24.kg рассказал глава Первомайского айыл окмоту Мухтар Шербаев.
Дорога к школе: 5-7 километров через поля и горы
Первомайский айыльный округ Ала-Букинского района — это восемь сел, 16 тысяч жителей и почти никаких дорог. На всю округу заасфальтировано всего
Особенно трудно жителям четырех из них, в которых вообще нет ни дорог, ни транспорта.
Каждый день школьники пешком преодолевали 5-
Проблема не только в большом расстоянии, но и в опасности этого пути. Местные жители говорят: их дети каждый день проходят сложный и страшный квест.
«Особенно трудно тем, кто учится во вторую смену. Они в темноте возвращаются домой — через поля, холмы. Представляете, ребенок возвращается домой каждый день весь в грязи! А затраты родителей на обувь ребенка? А безопасность? У нас тут достаточно бродячих собак, волков», — говорит Мухтар Шербаев.
«Я сам вырос тут, мы тоже ходили пешком по этому пути. Знаю, насколько это сложно физически и морально. Поэтому дети часто пропускают уроки. Некоторых родители отправляют к родственникам, которые живут ближе к школе, и в интернаты, находящиеся в центре района», — рассказывает глава айыл окмоту.
Вопросы транспорта родители пытались решить разными способами. Даже организовали совместную развозку. Но проект просуществовал недолго — у всех были свои заботы и банально не хватало времени.
Первая попытка и поддержка местного бизнеса Тогда Мухтар Шербаев вместе с коллегами разработал проект «Школьный автобус». Дали объявление в местных WhatsАpp-группах, на странице в Facebook. Заинтересованных оказалось немало. Все обсудили и решили действовать по методу государственно-частного партнерства.
Местные бизнесмены охотно поддержали сельский округ. Они даже сократили первоначально заложенные расходы. Посчитали затраты на бензин и ремонт.
«У родителей не берем ни тыйына. Первым транспорт запустили в горное село Ак-Башат. Туда очень сложная дорога. В начале 2021-го школьным транспортом пользовались 26 детей. В этом году их число выросло до 40. Потому что те, кто учился в интернате или жил у родственников, перевелись в местную школу и живут теперь с родителями», — доволен Мухтар Шербаев.
А 15 сентября порадовали 36 детей из отдаленного села Айры-Там на кыргызско-узбекской границе. За ними теперь два раза в день приезжает бусик, чтобы отвезти в школу, а затем домой.
«Эй» говорить нельзя. Разработан регламент школьного автобуса Микроавтобус раз в неделю проходит техосмотр в специальной комиссии, в составе которой местные депутаты, активисты и представители молодежи. В случае выявления неисправности его сразу же снимают с линии, а за школьниками едет запасной.
Кроме этого, разработаны требования к водителю. Прописаны не только опрятный внешний вид и соблюдение чистоты в салоне, но и нормы поведения.
Проект рассчитан до 2023 года. За это время местные власти намерены запустить еще две микроавтобусные линии.
А у айыл окмоту есть и другие проекты: по вывозу мусора и открытию кинотеатра.