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Общество

В Джалал-Абаде построят корпус для школы-гимназии № 1. Она работает с 1927 года

В Джалал-Абаде построят учебный корпус для школы-гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Михаила Бабкина. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Джалал-Абадское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. Отмечается, что новый корпус на 375 мест будет построен на месте одного из старых зданий. На эти цели оно планирует потратить 78 миллионов 809 тысяч 100 сомов.

Отметим, что в марте во время визита в областной центр главы кабмина Улукбека Марипова его проинформировали об аварийном состоянии школы-гимназии имени Бабкина. Поручено изыскать дополнительные средства для строительства нового корпуса на территории учебного заведения. В конце 2018 года учебное заведение посетил бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Ему также сообщили, что в связи с изношенностью здания школы и ее перегруженностью остро стоит вопрос о строительстве нового здания.

Депутат Жогорку Кенеша Айнура Осмонова еще в 2017-м на пленарном заседании заявила, что школа № 1 построена в 1927 году, однако с тех пор в учреждении ни разу не проводился капитальный ремонт.

«Согласно заключению МЧС, школа признана аварийной. Несмотря на это, дети продолжают обучаться в ней, подвергая свои здоровье и жизни большой опасности. В этой связи назрела необходимость строительства нового здания», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209237/
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