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Общество

Активист из Кыргызстана поднял символику ЛГБТ-движения на Монблан

Кыргызстанец Дастан Касмамытов поднял радужный флаг на самую высокую вершину Западной Европы — Монблан. Об этом 24.kg сообщил сам активист.

По его словам, акция организована совместно с группой ЛГБТ-альпинистов в рамках кампании «Розовые вершины».

Дастана Касмамытова
Фото Дастана Касмамытова. Кыргызстанец на самой высокой вершине Западной Европы

Дастан Касмамытов основал акцию, чтобы бороться с предрассудками и ненавистью в отношении сексуальных меньшинств. Он и его команда альпинистов взбираются на самые высокие вершины всех континентов, так называемые «Семь вершин».

Они уже поднимались на Эльбрус, Килиманджаро, Косцюшко. В январе 2022-го альпинисты планируют подняться на гору Аконкагуа в Южной Америке, которая является высочайшей вершиной планеты за пределами Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209139/
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