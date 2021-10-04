Активист из Кыргызстана поднял символику ЛГБТ-движения на Монблан

Кыргызстанец Дастан Касмамытов поднял радужный флаг на самую высокую вершину Западной Европы — Монблан. Об этом 24.kg сообщил сам активист.

По его словам, акция организована совместно с группой ЛГБТ-альпинистов в рамках кампании «Розовые вершины».

Фото Дастана Касмамытова. Кыргызстанец на самой высокой вершине Западной Европы

Дастан Касмамытов основал акцию, чтобы бороться с предрассудками и ненавистью в отношении сексуальных меньшинств. Он и его команда альпинистов взбираются на самые высокие вершины всех континентов, так называемые «Семь вершин».

Они уже поднимались на Эльбрус, Килиманджаро, Косцюшко. В январе 2022-го альпинисты планируют подняться на гору Аконкагуа в Южной Америке, которая является высочайшей вершиной планеты за пределами Азии.