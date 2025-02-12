Disney сворачивает некоторые инициативы в области политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Изменения произошли после возвращения к власти президента США Дональда Трампа, который проводит кампанию против подобных инициатив. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фото — кадр из мультфильма «Русалочка». Disney отказывается от использования расово разнообразных персонажей

Уточняется, что в своем последнем отчете для регулирующих органов Disney убрал упоминания инициативы Reimagine Tomorrow, запущенной в 2021 году для поддержки групп людей с низкой репрезентацией.

Люди с низкой репрезентацией — это азиаты, афроамериканцы, латиноамериканцы, представители стран Ближнего Востока или другие этнические группы, а также женщины, представители расовых или этнических групп, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.

Например, в рамках требований к фильмам, претендующим на «Оскар», есть стандарт, согласно которому не менее 30 процентов исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны составлять женщины, представители расовой или этнической группы с низкой репрезентацией, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.

Disney также изменит предупреждение, которое автоматически показывается перед воспроизведением некоторых старых картин, включая «Питера Пэна» и «Дамбо». Корректировки произойдут на стриминговом сервисе Disney+.

Прежняя формулировка: в фильме содержатся негативные образы и/или проявления неуважения к народам и культурам. Обновленная формулировка: эта программа представлена в оригинальном виде и может содержать стереотипы или негативные образы.

Напомним, ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ, требующий расследовать предполагаемые нарушения федеральных законов о гражданских правах в рамках DEI-политики. Еще до этого некоторые крупнейшие американские корпорации стали отказываться от своих программ по развитию разнообразия. Среди таких компаний в том числе оказались Amazon и Google.

В последние годы Disney подвергался критике со стороны консерваторов за включение расово разнообразных персонажей в свои фильмы, отметили в THR. После неудачного релиза картины «Капитан Марвел 2» генеральный директор компании Боб Айгер признал, что нападки на фирму из-за культурной политики оказали влияние на ее работу.