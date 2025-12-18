Сенат Казахстана одобрил поправки о запрете пропаганды ЛГБТ

Сенат Казахстана во втором чтении одобрил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Документ вносит изменения и дополнения в Трудовой кодекс и 12 действующих законов, в том числе о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Среди норм — ограничение размещения информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ.

«Нормы, направленные на ограничение пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, создадут условия для защиты молодого поколения от антисоциальных явлений, укрепления института семьи, уважения национальных ценностей и обеспечения нравственно-духовного воспитания», — сказал сенатор Амангальды Есебай.

Теперь законопроект отправится на подпись президенту Казахстана.