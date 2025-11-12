16:48
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

В Казахстане депутаты мажилиса проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ

В Казахстане запретят ЛГБТ-пропаганду. Депутаты мажилиса приняли закон, которым запрещается пропаганда педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве.

Во втором чтении поддержаны поправки, которые затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии и массмедиа.

Депутат Елнур Бейсенбаев заявил, что поправки вводятся в связи «с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента в цифровом пространстве».

Иными словами в Казахстане водится четкое определение «пропаганды нетрадиционной ориентации». Когда пакет поправок вступит в силу под запрет попадут распространение в СМИ и интернете любой информации, связанной с «нетрадиционной сексуальной ориентацией».

В мажлисе заверяют, что речь не идет о «запретах» или «отмене» людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ. Их личные права не ограничивают. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике.

Перед голосованием семь международных правозащитных организаций призвали парламент Казахстана отклонить поправки, запрещающие пропаганду ЛГБТ.

В Кыргызстане действует аналогичный закон. Два года назад президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях, законы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и «О средствах массовой информации»)». 

Документ принят для создания безопасной информационной среды, обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР» дополнен понятиями «информационная безопасность детей», «информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей», «информационная продукция», «информационная продукция для детей». В него включены требования о необходимости установления технических ограничений доступа к просмотру несовершеннолетними программ и передач не новостного характера, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350645/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ закрыл клубы в Бишкеке за ЛГБТ-пропаганду и распространение «аптечки»
Disney отказывается от использования расово разнообразных персонажей
Защита от дискриминации. Депутат считает, что законом могут воспользоваться ЛГБТ
Кыргызстанда ЛГБТ пропагандасына тыюу салынды
Традиции, ценности, внешний враг. Какие нарративы пропаганды используют власти
В Кыргызстане в 2022 году зарегистрирован 31 случай нарушений прав ЛГБТ
Эдиль Байсалов обещал ликвидировать комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Задержанного на марше за права женщин с ЛГБТ-символикой оштрафуют
Запретить темы чайлдфри, абортов и ЛГБТ в Сети. В России готовят новый закон
Активист из Кыргызстана поднял символику ЛГБТ-движения на Монблан
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
12 ноября, среда
16:45
Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зональном чемпионате Азии Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зон...
16:24
Впервые за 90 лет отремонтировали школу в Нарыне
16:08
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
16:01
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
15:47
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене