В Казахстане депутаты мажилиса проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ

В Казахстане запретят ЛГБТ-пропаганду. Депутаты мажилиса приняли закон, которым запрещается пропаганда педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве.

Во втором чтении поддержаны поправки, которые затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии и массмедиа.

Депутат Елнур Бейсенбаев заявил, что поправки вводятся в связи «с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента в цифровом пространстве».

Иными словами в Казахстане водится четкое определение «пропаганды нетрадиционной ориентации». Когда пакет поправок вступит в силу под запрет попадут распространение в СМИ и интернете любой информации, связанной с «нетрадиционной сексуальной ориентацией».

В мажлисе заверяют, что речь не идет о «запретах» или «отмене» людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ. Их личные права не ограничивают. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике.

Перед голосованием семь международных правозащитных организаций призвали парламент Казахстана отклонить поправки, запрещающие пропаганду ЛГБТ.

В Кыргызстане действует аналогичный закон. Два года назад президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях, законы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и «О средствах массовой информации»)».

Документ принят для создания безопасной информационной среды, обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР» дополнен понятиями «информационная безопасность детей», «информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей», «информационная продукция», «информационная продукция для детей». В него включены требования о необходимости установления технических ограничений доступа к просмотру несовершеннолетними программ и передач не новостного характера, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних.