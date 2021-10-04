В Бишкеке 4 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 11 часов 37 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Жаз, Алтын-Бешик), «Ак-Босого» (улицы Тулебердиева, Чуй, 18, 19, 42-44, 46), «Кара-Кужур», «Нижний Орок» (улицы Куль-Чоро, Арчалуу), «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Садыбакасова, Ак-Туз, Камбар-Ата, Ак-Тан, Кара-Кужур, Шербет), улица Токтоналиева, 12;

9.30-14.00 — отрезки улиц Бектенова, Ахунбаева, Суванбердиева, Каралаева, Койбагарова, Осмонкула, Огонбаева, Лермонтова, Фере, Целиноградской, Фирсова, Бакинской, Широкой, Элебесова, Новосельская, улица Суюмбаева, 128, 125, переулки Балхашский, Ак-Бууринский, Памирский, проспект Чуй, 111а, жилмассив «Алтын-Ордо» (улица 6-я);

14.30-17.00 — отрезки улиц Литовской, Армейской, Верхний Токольдош;

9.00-17.00 — микрорайон № 3, дом 20, улица Керамическая, жилмассив «Рухий-Мурас» (улица 2-я);

11.30-17.30 — проспект Чуй, 39, 41а, 43/1, 43, 41б, улица Армавирская, 12/4, отрезки улиц Достоевского, Хивинской, Курманалиева, Акылбекова, Кишиневского, Дорожной, Красноярского, Ибраимова, Боталиева, Фере, Мусоргского, Орозбекова, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева).

Памятные даты

Всемирный день защиты животных

Фото с камеры видеонаблюдения в заповеднике «Байбоосун»

Всемирный день защиты животных учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

4 октября известно как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182-1226), который считается покровителем животных.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

Всемирный день архитектуры

У архитекторов всего мира и ценителей архитектурных шедевров сегодня профессиональный международный праздник — Всемирный день архитектуры, который они отмечают в первый понедельник октября.

Этот праздник учрежден Международным союзом архитекторов. Изначально на собрании в 1985-м решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996-м Международный союз архитекторов принял резолюцию о переносе празднования на первый понедельник октября, приурочив его проведение ко Всемирному дню Хабитат.

Произошел первый переход на новый календарь

Фото из интернета. В России григорианский календарь введен в 1918 году

4 октября 1582 года по указу Папы Римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени Папы Григорианским.

Современный календарь берет начало от древнеримского Юлианского календаря, который был введен с 1 января 45-го до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем. В Юлианском календаре каждые четыре последовательных года состоят из трех по 365 дней и одного високосного в 366 дней. Таким образом, год Юлианского счисления равен 365,5 дня, и он длиннее тропического года на 11 минут 12 секунд.

Эти ежегодные запаздывания в 128 лет достигают одного дня. В 1582-м накопившаяся разность в 10 дней была исправлена, а для предупреждения ее повторения в католической Европе была принята новая система летоисчисления — Григорианская.

В 1582 году жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день — 15 октября.

Григорианский календарь в разных государствах введен в разное время. К середине прошлого века им пользовались практически все страны мира. В России он введен после Октябрьской революции, в 1918-м, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток.

На орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли

Фото из интернета. Выведен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли

Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник — 1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958-го, совершив 1 тысячу 440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Мидин Алиев

Родился 4 октября 1928 года в селе Кочкорка Нарынской области. Доктор медицинских наук (1965), профессор, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области высокогорной медицины. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе восемь монографий.

Под руководством Мидина Алиева защищены 15 кандидатских диссертаций.

Умер в 1997-м.

Родился профессор Тынымбек Ормонбеков

Родился 4 октября 1945 года в селе Акчи-Карасуу Джалал-Абадской области. Доктор технических наук (1990), профессор (1992), член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области теоретической и прикладной механики, технологии базальтовых волокон. Опубликовано более 80 научных работ, в том числе 10 монографий и 1 учебник.

Под руководством Тынымбека Ормонбекова защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций.

Умер в 2011-м.

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