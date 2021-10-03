00:20
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 октября после обеда будет облачно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 11 часов 40 минут.

У кого намечается той

Чингиз Эшимбеков

Родился 3 октября 1971 года. Посол Кыргызстана в Катаре.

Уристем Манапов

Родился 3 октября 1976 года. Заместитель полномочного представителя президента в Ошской области.

Памятные даты

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.

Считается, что 3 октября выбрано в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет сказку «Солнечный зайчик».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209058/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
&laquo;Электрические станции&raquo; закупают боевое оружие и&nbsp;патроны «Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны
Медцентр заставляют сменить вывеску и&nbsp;написать на&nbsp;кыргызском языке Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке
Водитель маршрутки &#8470;&nbsp;203, вытолкнувший женщину с&nbsp;ребенком, уволен Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
Бизнес
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
3 октября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 октября, суббота
21:32
Fairphone выпустила смартфон с возможностью самостоятельного ремонта
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 октября: днем без осадков
20:15
Бишкекчане вновь просят сделать пешеходный переход в 6-м микрорайоне
20:04
В Анкаре проходит фотовыставка о Кыргызстане
19:38
Брат Камчыбека Ташиева наградил боксеров и участников боев без правил