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Общество

Я буду вынужден всех уволить. Ресторатор про закон о запрете курения

«Нас никто не спрашивал, когда рассматривался и принимался закон о запрете курения», — сообщил сегодня на круглом столе «Зона общественного питания без табачного дыма» ресторатор Амир Сарымсаков.

«Нам совершенно непонятно будущее наших ресторанов, коллективов, которым мы выдаем зарплату. В прежнем законе было прописано, что заведения должны иметь зал для курящих и зал для некурящих. Эта норма работала. А в новом законе прописан полный запрет курения в общественных местах и точках общепита. Под запрет попадает огромное количество бизнеса. Нам говорят, что все это ради защиты детей, но ни один адекватный владелец бара или кальянной не пустит к себе несовершеннолетних», — сказал он.

Амир Сарымсаков также отметил: по имеющейся у него информации, при подготовке закона не проводилось никаких исследований о том, к каким экономическим последствиям он приведет. «У меня штат работников — 40 человек. Завтра я буду вынужден их уволить. Я закроюсь. Люди потеряют работу. Бюджет лишится налоговых отчислений. У моих коллег штат сотрудников — по 50-200 человек. Куда пойдут все эти люди? На биржу труда», — заключил он.

Напомним, Садыр Жапаров подписал Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Документ принят Жогорку Кенешем 29 июля 2021 года.

Как сообщается, целью закона являются защита здоровья населения от последствий потребления табака, а также реализация Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208856/
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