«Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны. Объявление размещено на портале госзакупок.

По его данным, компания приобретает пять нарезных карабинов «Сайга-М3», пять гладкоствольных ружей «Сайга» (калибр 12), три пистолета «Иж-71», а также патроны к ним. На эти цели она планирует потратить 921 тысячу 424 сома.



Фото скриншот с сайта госзакупок. «Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны

В пресс-службе «Электрических станций» объяснили, что оружие и патроны приобретаются для охраны их объектов. «Все наши объекты — ГЭС и ТЭС — относятся к стратегическим. На них есть вооруженная охрана, как государственная, так и вневедомственная. Именно для вооруженной охраны и приобретается оружие», — отметили в пресс-службе.